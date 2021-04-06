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В Турции рассказали о «небезопасном для России» украинском Крыме

Lenta.ru
1 час назад
Если бы Крым остался в составе Украины, это было бы небезопасной для России и всего региона ситуацией. Об этом заявил глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.
Дженгиз напомнил, что полуостров имеет большое значение в Черном море, и страны-участницы НАТО при участии прозападных властей Украины собирались отказать России в размещении черноморского флота в Крыму — и таким образом окружить российское государство. После этого РФ сделала «разумный шаг» — и присоединила полуостров.
«Я считаю, если бы Крым остался в составе Украины, это было бы небезопасно не только для России, но в целом для региона. Присоединение Крыма было очень правильным шагом», — заявил Дженгиз.
Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел в 2014 году. Украина и подавляющее большинство других стран не признали его итоги и считают полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
В мире,НАТО,Lenta.ru,Республика Крым,Россия,Турция,Украина,
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