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Еврокомиссия и ряд других институтов Евросоюза подверглись серьезной кибератаке

Москва24иещё 3
1 час назад
Ряд органов Европейского союза, в том числе Еврокомиссия (ЕК), подвергся массированной кибератаке на прошлой неделе. Об этом сообщает Bloomberg. По словам представителя ЕК, институты Евросоюза столкнулись "с инцидентом в области ИТ-безопасности в своей ИТ-инфраструктуре". В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, поэтому окончательной оценки характера атаки пока нет.
Учреждения Евросоюза подверглись кибератаке
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Мы тесно сотрудничаем с компьютерной группой реагирования на чрезвычайные ситуации для всех институтов, органов и агентств ЕС, а также с поставщиком затронутого ИТ-продукта. Пока серьезных утечек информации не обнаружено", – заявили в ЕК.
По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, инцидент оказался серьезнее обычных атак, поэтому высокопоставленные должностные лица ЕК были поставлены в известность относительно произошедшего. Эту информацию подтвердил другой представитель Евросоюза.
Как отметили в агентстве, за последнее время были раскрыты как минимум две серьезные кибератаки на западные организации.Ранее эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года. Так, злоумышленники могут взламывать домашние системы, поскольку многие компании все еще находятся на удаленке.
В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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