Учреждения Евросоюза подверглись кибератаке

По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, инцидент оказался серьезнее обычных атак, поэтому высокопоставленные должностные лица ЕК были поставлены в известность относительно произошедшего. Эту информацию подтвердил другой представитель Евросоюза.

Как отметили в агентстве, за последнее время были раскрыты как минимум две серьезные кибератаки на западные организации.Ранее эксперты назвали главные киберугрозы 2021 года. Так, злоумышленники могут взламывать домашние системы, поскольку многие компании все еще находятся на удаленке.