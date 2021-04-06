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Украина отказалась ехать на переговоры по Донбассу в Минск

Алиса Селезнёва
1 час назад
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не намерена после завершения пандемии приезжать в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Украина отказалась ехать на переговоры по Донбассу в Минск
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, после возобновления переговоров в реальной жизни для их проведения придется искать другую страну.
«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске, - заявил он.
Резников подчеркнул, что члены делегации не поедут в Минск, так как Белоруссия находится под влиянием России и позволяет себе высказывания антиукраинского характера.
«Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», - заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.
В мире,Алексей Резников,Минск,Украина,
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