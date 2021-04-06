"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.

По словам Рябкова, наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева его западных покровителей во главе с США на востоке Украины

"В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла", - указал замглавы МИД РФ.

5 апреля США выразили готовность к обсуждению с Россией ситуации на Донбассе. Об этом заявил представитель американского Госдепартамента

«Соединенные Штаты открыты для взаимодействия с Москвой в связи с ситуацией, охарактеризовав как достоверные сообщения о передвижениях российских войск на границе Украины и Крыма», — заявили в Госдепе. Там также призвали Россию воздержаться «от действий по эскалации».

Бальбек выразил мнение, что представитель американского ведомства стремится предстать в образе миротворца, однако «фальшь видна».

«Единственная тема для возможного диалога — это обсуждение сроков выполнения Украиной Минских соглашений, вносить какие-то коррективы в подписанный документ мы считаем неприемлемым», — сказал парламентарий.

По его словам, именно Соединенные Штаты являются «идеологами эскалации конфликта в Донбассе» и помогают укрепить вооруженные силы Украины.

Ранее Соединенные Штаты попросили Россию объясниться за «провокации» в виде передвижений войск у российско-украинской границы. Об этом заявил спикер Госдепартамента США.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США обеспокоены любыми попытками Москвы запугать Киев — неважно, включает это действия внутри границ украинского государства или на российской территории. Он заявил, что США в этой ситуации поддерживают Украину как своего партнера.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. После этого украинский министр обороны Андрей Таран провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином . Во время встречи представитель Киева указал на «системную эскалацию ситуации» и обвинил Россию в том, что она не хочет «подтвердить приверженность режиму прекращения огня».

Вашингтон, в свою очередь, пообещал поддерживать Киев, поскольку он «защищает свой суверенитет и территориальную целостность».

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

31 марта издание The New York Times со ссылкой на одного из американских чиновников сообщило, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является "весьма пугающей", отмечаются множественные провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом 2 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 апреля заявил о «пугающей» на линии соприкосновения в Донбассе, где отмечались множественные провокации со стороны Вооруженных сил Украины.

"Риторика [по теме Донбасса] у нас как раз абсолютно конструктивная, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы не пытаемся желаемое выдать за действительное. К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны ВС Украины имеют место, они не одиночные, а множественные".

Отвечая на вопрос о предложении руководителя украинской делегации Леонида Кравчука ввести с 1 апреля "соблюдение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", Песков подчеркнул, что Россия "не является участницей конфликта". "Перемирие касается тех сторон, которые находятся на линии разделения", - указал пресс-секретарь президента РФ.