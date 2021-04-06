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Премьер Грузии заболел коронавирусом

RT на русском
52 минуты назад
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил в Facebook, что у него диагностировали заболевание COVID-19.
Премьер Грузии заболел коронавирусом
Фото: ReutersReuters
«В результате тестирования у меня подтвердился коронавирус», — говорится в сообщении.
Гарибашвили заявил, что чувствует себя хорошо, находится в самоизоляции и перешёл на работу в дистанционном формате.
В мире,Ираклий Гарибашвили,Альберто Фернандес,Грузия,
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