В Латвии предложили ввести штрафы за демонстрацию военной техники СССР

В Латвии предложили снять с постаментов советскую и нацистскую военную технику, которая используется в качестве памятников, и демонстрировать ее только в музеях. «Газета.Ru» — о том, как в прибалтийской республике борются с прошлым.

Депутаты латвийского Национального объединения «Всё для Латвии» выступили с предложением о введении штрафов за публичную демонстрацию военной техники Советского Союза и нацистской Германии вне музеев, указано в сообщении пресс-службы Сейма. Парламенту предстоит рассмотреть инициативу в трех чтениях.

Согласно аннотации к законопроекту, цель поправок к Административному кодексу заключается в демонтаже находящейся на постаментах военной техники, установленной в виде памятников и памятных знаков во времена СССР.

Депутаты предложили ввести административные штрафы за публичную демонстрацию военной техники бывшего СССР и нацистской Германии вне музеев сроком дольше 30 дней.

Для физических лиц предложено наказание в виде предупреждения или штрафа до 350, для юридических лиц — предупреждение или штраф до 2,9 тыс.

Эту инициативу можно назвать продолжением борьбы с советскими памятниками в Латвии. Предварял законопроект инцидент в латвийском Екабпилсе . В конце февраля там пострадал памятник на могиле генерал-майора Сергея Куприянова , полковника Сахабутдина Газеева и полковника Гавриила Шарикалова, которые пали в боях за город во время Великой Отечественной войны. 24 февраля стало известно об исчезновении пушки, которая была частью этого памятника. Латвийская полиция и Следственный комитет России возбудили дела по данному факту.

Экс-председатель городской думы, представитель Национального объединения Гундарс Калве в интервью латышской публицистке Элите Вейдемане намекнул, что пушка, вероятно, находится на дне Даугавы.

Вскоре полиция сообщила, что в ходе расследования был установлен возможный виновник, и подтвердила, что пушка действительно покоится на дне реки, ее возможное местонахождение определено. Но самоуправление Екабпилсского края не собирается доставать ее, сообщает Jauns.lv.

Власти Екабпилса решили выделить на приведение памятника в порядок 20 тыс., чем возмутили представителей входящего в правящую коалицию Национального объединения.

«Это неприемлемо, поскольку является поддержкой советского режима и идеологии. Это борьба за влияние державы в Екабпилсе и всей Латвии, что ярче всего наблюдается каждый год 9 мая», — указали в официальном Twitter Нацблока.

На сегодняшний день на территории Латвии установлено порядка 600 памятников воинам Красной армии. Между странами действует межправительственное Соглашение от 1994 года по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей, которые проживают на территории Латвии. В соответствии со статьей 13, латвийская сторона должна обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений.

Для сохранения и увековечивания памяти погибших и захороненных на территории Латвии советских воинов в 2012 году при российском посольстве создали специальный совет по военно-мемориальной работе, в состав которого вошли представители латвийских компетентных органов и общественных организаций. В диппредставительсве отмечали, что в период с 2008 по 2017 год на выделенные Москвой средства в Латвии отреставрировали 228 воинских захоронений.

Вместе с тем в стране предпринимают попытки сноса монументов, посвященных советским воинам и связанных с Красной армией.

Споры в Латвии вызвал памятник советским воинам-освободителям в Риге. В марте 2019 года появилась информация о его возможном демонтаже в случае, если власти прислушаются к соответствующей петиции, собравшей на тот момент более 10 тыс. подписей. Этого количества голосов достаточно для передачи прошения на рассмотрение латвийского сейма.

Число подписавших петицию, согласно данным ресурса Delfi, начало расти после того, как столичные власти сообщили о намерении выделить несколько тысяч евро на ремонтные работы в парке Победы, где находится мемориал. Он был открыт в 1985 году. В День Победы 9 мая многие люди приходят к нему, чтобы почтить память павших воинов.

Как напомнил в комментарии Delfi пресс-секретарь МИД Янис Бекерис, памятник советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков находится под защитой международного договора Латвии и России о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. По его словам, латвийский МИД никогда не рассматривал возможности отступить от выполнения данного соглашения в одностороннем порядке.

Дипломат уточнил, юридически корректно снести памятник можно будет, только получив согласие России в ходе дипломатических переговоров. В противном случае это может привести к «крайне негативным последствиям».

Еще один известный случай попытки демонтажа, но уже успешной для тех, кто за это боролся, произошел в 2016 году.

В городе Лимбажи тогда убрали памятник советским морякам, погибшим в боях с фашистами. Сноса монумента добились латышские националисты, поддерживаемые лимбажским отделением «Даугавских ястребов в Латвии» — организацией ветеранов латышского легиона СС. Предлогом было названо аварийное состояние памятника. В связи с этим посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста.

Ряд инцидентов с воинскими монументами стал причиной того, что в июне 2019 года Минобороны России подготовило законопроект, предусматривающий дополнение УК РФ отдельной статьей об ответственности за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам. Наказание за такое правонарушение, согласно документу, должно составить до пяти лет лишения свободы и до 3 млн руб. штрафа.

При этом в Латвии существует и своеобразная альтернатива памятникам советским воинам. Например, в середине марта традиционно проходит шествие националистов и ветеранов Латышского легиона СС. По этому случаю десятки человек возлагают цветы к памятнику Свободы в Риге. В этом году из-за ситуации с коронавирусом шествие оказалось под запретом, но городские власти и полиция не препятствовали проведению акции. Некоторые депутаты парламента и вовсе выступали за то, чтобы почтить память легионеров в частном порядке, соблюдая санитарные ограничения.