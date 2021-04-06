Япония продлила санкции против КНДР

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи. Он также отметил, что в санкциях против КНДР в настоящее время полно лазеек, и призвал поддерживать экономическое давление на Пхеньян до полного завершения денулеаризации Корейского полуострова.