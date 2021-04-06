Экс-президент Армении рассказал об ошибке Еревана в Карабахе

«То есть была возможность остановить войну с совершенно другим раскладом, и армянская сторона, армянский премьер не взяли на себя ответственность принять такое решение. Как он (премьер) объяснил, народ его бы не понял и обвинили бы его в предательстве», – сказал Кочарян в эфире Первого канала.
«То есть такова степень ответственности лица, которое должно было и обязано было принять это решение. Была позиция генштаба, что мы войну проигрываем, был письменный рапорт генштаба. Все понимали, что происходит. Властям было легче сдать абсолютно все и сказать, «ну что поделаешь, мы проиграли», чем принять тяжелое и ответственное решение по ходу войны, которое было несопоставимо лучше, чем то, что по факту мы получили», – считает экс-президент, передает РИА «Новости».
«Состояние Армении сегодня в целом и состояние армии Армении не позволяют никому трезвомыслящему думать о реванше такого рода, но слишком несправедливый мир не может быть долгим и не может быть вечным. Поэтому на ситуацию надо смотреть следующим образом: если мы хотим поставить точку в этом конфликте, то нужно найти решение, которое будет воспринято с точки зрения справедливости с достаточным пониманием», – заявил Кочарян, отвечая на вопрос, «не затаилась ли у него идея реванша», если удастся получить власть в Армении.
«Я думаю, не все потеряно, есть возможность, по крайней мере, в переговорном процессе обсуждать территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. С каким статусом, как? Это очень сложный процесс, но я думаю, что здесь какие-то возможные перспективы есть», – отметил Кочарян.