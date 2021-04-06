В США заявили о нехватке вакцины от COVID-19

По словам Псаки, администрация сейчас ведет консультации с AstraZeneca, чтобы найти новую площадку для производства ее вакцины, которая пока не одобрена регулятором для использования на территории США. Несмотря на это, американское правительство заказало у компании 300 миллионов доз. Часть вакцины была передана Канаде и Мексике.