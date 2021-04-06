В США заявили о нехватке вакцины от COVID-19

США все еще на пути к получению необходимого количества доз для вакцинации населения. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов. Она напомнила, что стоит задача по вакцинации американцев до конца мая.
"В апреле обещана поставка 24 миллионов доз препарата от компании Johnson & Johnson, - цитирует пресс-секретаря РИА Новости. - Мы также делаем ставку на вакцину от Moderna и Pfizer".
По словам Псаки, администрация сейчас ведет консультации с AstraZeneca, чтобы найти новую площадку для производства ее вакцины, которая пока не одобрена регулятором для использования на территории США. Несмотря на это, американское правительство заказало у компании 300 миллионов доз. Часть вакцины была передана Канаде и Мексике.
Соединенные Штаты все еще лидируют в мире по числу заболевших коронавирусом. Положительный тест получили уже свыше 30 миллионов американцев.