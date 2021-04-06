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В Белом доме заявили о нехватке вакцины от COVID-19 в США

Российская Газета
1 час назад
США все еще на пути к получению необходимого количества доз для вакцинации населения. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов. Она напомнила, что стоит задача по вакцинации американцев до конца мая.
В США заявили о нехватке вакцины от COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В апреле обещана поставка 24 миллионов доз препарата от компании Johnson & Johnson, - цитирует пресс-секретаря РИА Новости. - Мы также делаем ставку на вакцину от Moderna и Pfizer".
По словам Псаки, администрация сейчас ведет консультации с AstraZeneca, чтобы найти новую площадку для производства ее вакцины, которая пока не одобрена регулятором для использования на территории США. Несмотря на это, американское правительство заказало у компании 300 миллионов доз. Часть вакцины была передана Канаде и Мексике.
Соединенные Штаты все еще лидируют в мире по числу заболевших коронавирусом. Положительный тест получили уже свыше 30 миллионов американцев.
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