Эрдоган пригрозил выйти из конвенции Монтрё

Напомним, решение вопроса о статусе проливов и некоторые другие вопросы было отложено на период после завершения войны за независимость Турции 1919 1923 годов. После долгих переговоров, незадолго до Второй мировой войны, в 1936 году была подписана конвенция Монтрё с государствами, некоторые из которых не имели прямого отношения к проливам. Этот договор наделил Турцию правом контролировать проливы, хотя и при некоторых ограничениях, отняв у международной комиссии подобные полномочия.