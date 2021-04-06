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Байдена обвинили в "бандитской" политике

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) опубликовала обращение к президенту США Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Москвой. Об этом сообщил председатель USPCN Хатем Абудайя, пишет РИА "Новости".
В США обвинили Байдена в "бандитской" политике
Фото: ReutersReuters
USPCN присоединилась к еще 26 пацифистским группам, которые выступили за конструктивные отношения с Россией после высказываний Байдена о российском лидере Владимире Путине.
"Мы ясно и четко выступаем против бандитской политики США в сфере экономики и внешней политики, будь то республиканцы Трампа или демократы Обамы и Байдена", - сказал Абудайя.
По его мнению, угрозы в адрес суверенных государств, в том числе против России, Китая, Ирана, неприемлемы. Он также подчеркнул, что "американский империализм" приводит к мировому хаосу, в первую очередь это проявляется в арабских государствах.
Ранее Байден поручил Пентагону начать вывод войск из Персидского залива. США уже перебросили "по меньшей мере три батареи ЗРК "Патриот", в том числе ту, которая располагалась на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии для защиты американских вооружений.
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