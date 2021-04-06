Зеленский объявил «действия России» вызовом для Европы

Официально Зеленский и Джонсон обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Президент Украины в этот момент находился с официальным визитом в Катаре, сообщает пресс-служба офиса Зеленского. Как сказано в официальном сообщении, украинский лидер проинформировал британского премьера об обострении ситуации в Донбассе и «наращивании» российского контингента у российско-украинской границы.

Также Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать реализацию минских договорённостей. Стороны, согласно официальному сообщению, обсудили развитие Военно-морского флота Украины и согласовали действия по реализации евро-атлантического курса страны.

По итогу беседы Зеленский поблагодарил Джонсона за «неизменную поддержку».

Россия не раз заявляла, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту, и выражала заинтересованность в преодолении Киевом политического кризиса. Что касается перемещения войск, то происходит это только в пределах территории РФ и на усмотрение властей страны.