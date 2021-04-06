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Зеленский объявил «действия России» вызовом для безопасности Европы

News.ruиещё 4
28 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном назвал «действия России» вызовом для безопасности Украины, стран НАТО и Европы в целом. Так глава государства написал по итогам беседы в Twitter.
Зеленский объявил «действия России» вызовом для Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Официально Зеленский и Джонсон обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Президент Украины в этот момент находился с официальным визитом в Катаре, сообщает пресс-служба офиса Зеленского. Как сказано в официальном сообщении, украинский лидер проинформировал британского премьера об обострении ситуации в Донбассе и «наращивании» российского контингента у российско-украинской границы.
Также Зеленский обвинил Россию в попытках сорвать реализацию минских договорённостей. Стороны, согласно официальному сообщению, обсудили развитие Военно-морского флота Украины и согласовали действия по реализации евро-атлантического курса страны.
По итогу беседы Зеленский поблагодарил Джонсона за «неизменную поддержку».
Россия не раз заявляла, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту, и выражала заинтересованность в преодолении Киевом политического кризиса. Что касается перемещения войск, то происходит это только в пределах территории РФ и на усмотрение властей страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что скоро для сотрудничества РФ и Украины не останется места, стороны разорвут все существующие документы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
В мире,Армия,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Дмитрий Песков,НАТО,Россия,Украина,
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