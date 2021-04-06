В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

В ВМС США заявили о готовности обновить соглашение с РФ о предотвращении инцидентов в море

ТК «Звезда»иещё 4
9 минут назад
Командование военно-морского флота США заявило о готовности изучения идей обновления соглашения с Российской Федерацией о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. С таким заявлением выступил начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.
США захотели обновить соглашение с РФ об инцидентах в море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Что касается INCSEA (Incidents at Sea Agreement), то я всегда думаю о том, как можно действовать лучше. Поэтому, если россияне придерживаются схожего взгляда, то я открыт для обсуждений», - приводит ТАСС слова американского адмирала.
Соглашение о предотвращении возможных инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним было заключено между Москвой и Вашингтоном в 1972 году. Документ регламентирует действия сторон в случае возникновения потенциально опасных ситуаций.
В мире,Армия,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители