Кравчук опроверг стягивание в Донбасс дополнительных сил

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.