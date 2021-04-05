Кравчук опроверг стягивание в Донбасс дополнительных сил

"Не направляются войска. <...> Ну какие дополнительные войска? Есть передвижение войск, есть ротация войск, но каких-то дополнительных соединений Украина в Донбасс не направляет", - утверждал он в эфире телеканала "Россия-24".
"Украина не нападает, не нападала и никогда не будет нападать на мирное население", - утверждал он.
"Ситуация обостряется. Что касается скопления сил у противника, этот процесс продолжается, у нас есть полная информация о том, где, какие подразделения, в каком количестве, сколько единиц техники. Но, помимо нас, часть этих данных уже есть даже у СММ ОБСЕ, только за последний период более 600 единиц техники СММ ОБСЕ зафиксировала на железнодорожных узлах, находящихся на украинской стороне недалеко от линии соприкосновения", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".