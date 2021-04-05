Сотрудники румынского Университета имени Штефана чел Маре в городе Сучава зафиксировали инфицирование британским штаммом коронавируса с мутациями, снижающими эффективность вакцин, рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Разновидность патогена добавила хлопот медикам вместе с остальными тремя вариантами — ранее известным британским (линия B.1.1.7, название VOC202012/01), южноафриканским (линия B.1.351, название 501Y.V2 15) и бразильским (линия Р.1, название P. 1).

Хотя количество зарегистрированных случаев с новым вариантом [коронавируса] (B.1.1.7 + E484K) ещё невелико (в британском докладе от 1 апреля 2021 года говорится о 43 эпизодах), главную озабоченность вызвала способность мутации, содержащей изменение E484K, оказывать более эффективное сопротивление антителам, выработанным после применения вакцин, и снижать таким образом эффективность препаратов, — говорится на сайте вуза.

В стране с 9 ноября 2020 года действуют ограничения на фоне пандемии COVID-19 — введён комендантский час с 22:00 до 05:00 (23:00 — 06:00 мск). Граждан старше пяти лет обязали использовать защитные маски даже на улицах. На всех государственных и частных предприятиях руководство должно обеспечить сотрудникам удалённый режим работы.

Накануне Турция установила новый антирекорд по заражению коронавирусной инфекцией. В стране за минувшие сутки выявили почти 45 тысяч заболевших COVID-19. Республика вслед за Европой оказалась на грани вспышки южноафриканского штамма COVID-19. Впервые мутацию обнаружили в стране в начале марта, после чего число пациентов стремительно выросло. Найденную разновидность патогена назвали 501.V2. По мнению учёных, «южноафриканский вирус» может распространяться проще и быстрее.