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«Позор»: грузинская телекомпания сообщила, что Познеру 116 лет

News.ru
48 минут назад
Телекомпания «Пирвели» («Первое») показала сюжет, в котором отмечалось, что российский тележурналист Владимир Познер якобы родился в 1905 году.
Таким образом, если верить грузинскому телеканалу, ведущему в настоящее время 116 лет. Позднее пользователи социальных сетей выяснили, что авторы сюжеты спутали его с русским и французским поэтом и журналистом Владимиром Соломоновичем Познером, жившим с 1905 по 1992 годы.
Интернет-пользователи назвали произошедшее позором, отметив, что грузинские журналисты «даже поисковыми системами пользоваться не умеют», передаёт ВЗГЛЯД.
Ранее Познер рассказал NEWS.ru о том, что обязательно посетит Грузию с повторным визитом, несмотря на протесты местного населения.
Владимир Познер покинул территорию Тбилиси после протестов в грузинской столице против самого телеведущего. Об этом сотрудники местного Первого канала рассказали 1 апреля. Журналист прилетел в Тбилиси, чтобы отметить свой день рождения. Улететь в Россию он намеревался 3 апреля. Однако возле гостиницы, где поселился телеведущий, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны. В качестве одной из причин называется то, что Познер якобы не признаёт территориальной целостности Грузии, включая Абхазию и Южную Осетию.
В мире,Видео,Владимир Познер,
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