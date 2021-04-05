Киев захотел использовать Харьковские соглашения против России

Договоренности о размещении Черноморского флота России Крыму , которые были заключены в Харькове в 2010 году, могут послужить «дополнительным аргументом» в борьбе Украины против России, а потому в МИД Украины полагают, что их не стоит денонсировать. Представитель ведомства Олег Николенко отметил, что Киев хочет сделать акцент на положениях соглашения, которые Россия якобы нарушила.

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Украинские дипломаты не поддерживают расторжение Харьковских соглашений 2010 года, по которым регулировалось размещение Черноморского флота России в Крыму. МИД Украины считает эти договоренности «дополнительным аргументом» для противодействия России в международных судах. Об этом в комментарии изданию «Левый берег» сказал представитель ведомства Олег Николенко.

«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», — отметил он.

Ранее депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» предложили денонсировать эти договоренности.

Николенко заметил, что украинская сторона считает, что «нарушение положений соглашения» дает Украине «дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма».

Представитель министерства предупредил, что Киев также может предъявить Москве имущественные претензии. «Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции [возвращение одним государством другому имущества, незаконно захваченного им во время войны], в частности, по договору о ЧФ РФ», — обратил внимание Николенко.

Говоря о нарушении положений договора, представитель МИД Украины, вероятно, имел в виду переход Крыма из состава Украины под российскую юрисдикцию. Это произошло в марте 2014 года после проведенного местными властями референдума. Большинство жителей полуострова выразили желание стать россиянами. Но выбор граждан до сих пор не признан рядом европейских стран, США и Украиной, которая по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией».

Что касается материальных потерь, ранее в Киеве выражали недовольство тем, что Россия с 2014 года перестала выплачивать Украине порядка $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом летом прошлого года напомнил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они [соглашения] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — заявил он в интервью «Укринформ».

Отвечая на вопрос, должна ли Россия платить Украине, чиновник ответил утвердительно и назвал сумму в $100 млн в год.

В марте этого года украинские власти занялись выяснением обстоятельств утверждения Харьковских соглашений 2010 года. Этим процессом по поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины занимается Служба безопасности Украины (СБУ).

Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что против депутатов Верховной рады , которые занимались ратификацией этих договоренностей, может быть возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он считает, что итогом заключения Харьковских соглашений стало создание условий, из-за которых Украина «потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны».

В конце месяца Госбюро расследований Украины сообщило о предъявлении обвинений бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову

ГБР считает, что подписание этих соглашений в 2010 году с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым «способствовало оккупации» Крыма и Севастополя. По версии следствия, Медведев «навязал» Азарову накануне подписания «содержание и условия» соглашения между Москвой и Киевом.

При этом Азаров якобы «достоверно понимал последствия подписания соглашения». В ГБР отметили, что у следствия есть оригиналы документов, которые свидетельствуют о сознательном нанесении Азаровым ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом весь процесс, как считают в госбюро, происходил в сговоре Азарова с тогдашним главой Украины Виктором Януковичем . Бывший украинский президент стал подозреваемым по делу еще в январе этого года.

Сам Азаров в прямом эфире телеканала «Наш» заявил, что это уголовное дело незаконно. По его словам, «никто никому ничего не навязывал».

«Ни мне Медведев, ни я ему. Эти «деятели» [Азаров имеет в виду нынешние власти Украины], которые за почти два года довели страну до полной разрухи, вывели на первое место в Европе по уровню бедности, первое место по смертности, еще смеют обвинять меня в государственной измене?! Это они предатели Родины! Самые настоящие предатели», — возмутился он.

Он пояснил, что в 2010 году Украина была «в безвыходной ситуации»: «У нас цена на газ была по $500 за куб, мы использовали 70 млн кубов газа».

Соглашение было выгодно Украине, так как позволяло платить меньше за газ. Согласно договору, Москва делала Киеву 30%-ную скидку на топливо, но не более $100 за 1 тыс. куб. м.