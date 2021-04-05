Киев захотел использовать Харьковские соглашения против России

Договоренности о размещении Черноморского флота России
в Крыму
, которые были заключены в Харькове
в 2010 году, могут послужить «дополнительным аргументом» в борьбе Украины
против России, а потому в МИД
Украины полагают, что их не стоит денонсировать. Представитель ведомства Олег Николенко
отметил, что Киев
хочет сделать акцент на положениях соглашения, которые Россия якобы нарушила.
Украинские дипломаты не поддерживают расторжение Харьковских соглашений 2010 года, по которым регулировалось размещение Черноморского флота России в Крыму. МИД Украины считает эти договоренности «дополнительным аргументом» для противодействия России в международных судах. Об этом в комментарии изданию «Левый берег» сказал представитель ведомства Олег Николенко.
«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины», — отметил он.
Ранее депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа» предложили денонсировать эти договоренности.
Николенко заметил, что украинская сторона считает, что «нарушение положений соглашения» дает Украине «дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма».
Представитель министерства предупредил, что Киев также может предъявить Москве
имущественные претензии. «Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции [возвращение одним государством другому имущества, незаконно захваченного им во время войны], в частности, по договору о ЧФ РФ», — обратил внимание Николенко.
Говоря о нарушении положений договора, представитель МИД Украины, вероятно, имел в виду переход Крыма из состава Украины под российскую юрисдикцию. Это произошло в марте 2014 года после проведенного местными властями референдума. Большинство жителей полуострова выразили желание стать россиянами. Но выбор граждан до сих пор не признан рядом европейских стран, США и Украиной, которая по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией».
Что касается материальных потерь, ранее в Киеве выражали недовольство тем, что Россия с 2014 года перестала выплачивать Украине порядка $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом летом прошлого года напомнил замглавы МИД Украины Василий Боднар.
«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они [соглашения] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — заявил он в интервью «Укринформ».
Отвечая на вопрос, должна ли Россия платить Украине, чиновник ответил утвердительно и назвал сумму в $100 млн в год.
В марте этого года украинские власти занялись выяснением обстоятельств утверждения Харьковских соглашений 2010 года. Этим процессом по поручению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины занимается Служба безопасности Украины
(СБУ).
Секретарь СНБО Алексей Данилов
допустил, что против депутатов Верховной рады
, которые занимались ратификацией этих договоренностей, может быть возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Он считает, что итогом заключения Харьковских соглашений стало создание условий, из-за которых Украина «потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны».
В конце месяца Госбюро расследований Украины сообщило о предъявлении обвинений бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову
.
ГБР считает, что подписание этих соглашений в 2010 году с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым
«способствовало оккупации» Крыма и Севастополя. По версии следствия, Медведев «навязал» Азарову накануне подписания «содержание и условия» соглашения между Москвой и Киевом.
При этом Азаров якобы «достоверно понимал последствия подписания соглашения». В ГБР отметили, что у следствия есть оригиналы документов, которые свидетельствуют о сознательном нанесении Азаровым ущерба суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом весь процесс, как считают в госбюро, происходил в сговоре Азарова с тогдашним главой Украины Виктором Януковичем
. Бывший украинский президент стал подозреваемым по делу еще в январе этого года.
Сам Азаров в прямом эфире телеканала «Наш» заявил, что это уголовное дело незаконно. По его словам, «никто никому ничего не навязывал».
«Ни мне Медведев, ни я ему. Эти «деятели» [Азаров имеет в виду нынешние власти Украины], которые за почти два года довели страну до полной разрухи, вывели на первое место в Европе по уровню бедности, первое место по смертности, еще смеют обвинять меня в государственной измене?! Это они предатели Родины! Самые настоящие предатели», — возмутился он.
Он пояснил, что в 2010 году Украина была «в безвыходной ситуации»: «У нас цена на газ была по $500 за куб, мы использовали 70 млн кубов газа».
Соглашение было выгодно Украине, так как позволяло платить меньше за газ. Согласно договору, Москва делала Киеву 30%-ную скидку на топливо, но не более $100 за 1 тыс. куб. м.
Взамен Украина продлила на 25 лет соглашение о пребывании Черноморского флота в Крыму, так как оно истекало в 2017 году.