«Чистка рядов»: что стоит за разборками в королевской семье Иордании

Борьба за власть в королевской семье Иордании вышла наружу. Власти страны обвинили в попытке заговора бывшего наследного принца Хамзу ибн Хуссейна. Предположительно его конечной целью было свержение его брата Абдаллы II , чья политика привела к экономическому кризису в стране. «Газета.Ru» разобралась, что реально могут значить разборки в Иордании.

Власти Иордании в ночь с 3 на 4 апреля задержали бывшего наследного принца королевства Хамзу ибн Хуссейна и около 20 его сторонников. Их обвинили в «угрозе стабильности страны», о чем первым сообщило издание The Washington Post.

41-летний принц Хамза ибн Хусейн — старший сын покойного короля Хусейна ибн Талалы от его четвертой жены и сводный брат нынешнего короля Абдаллы II — в итоге оказался под домашним арестом в его дворце в столице Аммане

Вице-премьер и глава МВД Иордании Айман Сафади вскоре на пресс-конференции уточнил, что принц якобы готовил заговор для свержения брата.

С этой целью его соратники якобы контактировали с некими «иностранными силами». Позже сайт Ammon, который связывают с королевской семьей, сообщил, что бывший сотрудник израильской внешней разведки «Моссад» якобы предлагал помощь жене принца в эвакуации.

Помимо бывшего наследника короля, власти обвиняют в заговоре другого члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида (который долго представлял интересы короля в Саудовской Аравии ), бывшего министра финансов и советника короля Бассама Авадаллу, нескольких вождей племен и представителей силовиков.

Сам принц вскоре смог передать телеканалу «Би-би-си» видеообращение, где на английском языке объяснил свое видение ситуации.

«Я не участник какого-либо заговора или какой-либо заговорщической организации. Больше невозможно выражать свое мнение или критиковать власти без запугивания, преследований или угроз», — сказал обвиняемый.

Принц также заявил, что власть поставила на первое место личные и финансовые интересы, а не жизни десяти миллионов жителей. Хамза ибн Хусейн также поставил в упрек властям коррупцию, кумовство и плохое качество управления, которое лишило иорданцев надежды.

Официальные лица Иордании вскоре опровергли домашний арест бывшего наследного принца, рассказав лишь о рекомендациях ему ограничить контакты. Подчеркивалось, что таким образом власти пытаются разрешить кризис в королевской семье, который возник из-за нежелания принца отказаться от дестабилизирующих действий вопреки предупреждениям.

После этого Хамза заявил, что не собирается идти на эскалацию конфликта, но при этом не собирается соблюдать ограничения домашнего заключения и общения в интернете.

Вдова покойного короля Иордании и мать Хамзы Нур аль-Хусейн назвала обвинения в адрес сына злобной клеветой и выразила надежду на скорое справедливое разрешение конфликта.

Поддержку королю выразили почти все важные для стабильности региона страны. Среди них — США, ОАЭ, страны Персидского залива, Египет, Палестина, Саудовская Аравия, Израиль, а также Лига арабских государств Российский МИД также поддержал усилия законных властей по обеспечению стабильности Иордании.

Давняя обида

Иордания — дуалистическая монархия, где власть короля частично ограничена конституцией и парламентом. При этом король подписывает все законы и имеет право вето, которое может быть преодолено только двумя третями голосов обеих палат Народного собрания.

Принц Хамза считался любимчиком умершего в 1999 году короля Хусейна ибн Талалы. Бывший наследник престола, как и три его брата, окончил британское военное училище Санхерст. После этого Хамза служил в Иордании и в составе арабского миротворческого контингента в бывшей Югославии.

Хамза имел статус наследного принца Иордании с 1999 по 2004 год. Затем титул был передан королем Абдаллой II своему старшему сыну Хусейну ибн Абдалле. В письме брату он мотивировал это решение тем, что Хамзе приходится ограничивать свободу действия из-за обязанностей, которые он должен был нести из-за «символической должности».

«Это борьба за власть внутри королевской семьи. Принц Хамза явно затаил обиду еще в 2004 году. Этим решением была недовольна часть королевской семьи, поэтому у Хамзы были сторонники. Кроме того, он довольно популярен в обществе», — говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков в разговоре с «Газетой.Ru».

вероятнее всего, последние новости говорят о чистке рядов королевской семьи. Он напоминает, что такие происшествия довольно регулярно происходят на Ближнем Востоке. При этом Чупрыгин не исключает реальных планов Хамзы по смещению короля.

Николай Сурков считает, что заговорщики могли выбрать подходящий, с их точки зрения, момент для атаки на короля: в стране несколько лет довольно тяжелый кризис из-за накопившихся социально-экономических проблем. В частности, пандемия COVID-19 привела к уменьшению денежных переводов со стороны мигрантов и негативно отобразилась на сфере услуг. Плохи показатели Иордании и на макроуровне, а страна спасается только за счет дотаций богатых соседей.

Кроме того, подчеркивает Сурков, часть иорданцев считает, что король и его окружение ведут слишком роскошный образ жизни. Но неудавшийся заговор продемонстрировал, что большая часть элиты оказалась на его стороне.

Единственным внешнеполитическим вопросом, который может влиять на расклад сил внутри Иордании, собеседники «Газеты.Ru» называют отказ от выражения властями активной позиции по палестинскому вопросу. «Стоит помнить, что в стране примерно 55% населения составляют именно палестинцы», — говорит Сурков. Чупрыгин также акцентирует внимание на довольно большой роли в стране исламистской организации «Братьев-мусульман» (запрещена в России).

При этом эксперты не верят в спекуляции о причастности к возможному перевороту зарубежных стран. По их мнению, хаос в Иордании сейчас не нужен ни одной из стран, так как король Абдалла II смог выстроить довольно гармоничные отношения почти со всеми ключевыми игроками региона.