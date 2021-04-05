В Донбассе увидели угрозу полномасштабной атаки Киева на регион

Украина может начать полномасштабное наступление на Донбасс. Об этом глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: Рамблер Рамблер

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», - отметил он.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

США начали переброску военной техники на Украину

Военные эксперты прогнозируют, что весной в Донбассе ситуация обострится, а украинская армия перейдет в наступление. При этом источник в украинской армии заявил изданию «Страна.ua», что в Минобороны ждут приказа главнокомандующего, а все подразделения ВСУ в Донбассе приведены в режим боевой готовности.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что ситуация становится все более напряженной и предостерег от «безумия» в Донбассе.

3 апреля Пушилин высказался о росте числа добровольцев, желающих поехать в Донбасс на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни.

«Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто «сразу рассчитывай, мы будем с тобой». Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни — не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений», — цитировало его издание News.ru.

Пушилин добавил, что некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться.

Вместе с тем в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики 3 апреля заявили о размещении Вооруженными силами Украины боевой техники в жилых районах Донбасса, передавала «Газета.ру».

Отмечалось, что боевая машина пехоты и боевая бронированная машина были размещены вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике, в свою очередь, заявили об усилении украинской армией обстрелов в Донбассе и росте напряженности вдоль линии соприкосновения.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), 2 апреля украинские военные восемь раз открывали огонь по территории ДНР, используя при этом минометы калибром 120 мм, гранатометы и вооружение БМП-1.

По словам Кивы, война выгодна нынешней украинской власти во главе с Владимиром Зеленским . Он утверждает, что украинский лидер проводит "политику правового беспредела" по узурпации власти. Война, как заявил парламентарий, охватит всю Украину. Грядут "тысячи новых смертей" украинских граждан, но, как сказал Кива, "чем их будет больше, тем для власти лучше".

Война, по словам Кивы, готовится для "легализации неправомерных действий" украинских властей по отношению к оппозиционным политическим партиям. При этом в офисе Зеленского уже давно созрело решение о перевыборах. Однако президенту сначала необходимо "зачистить политическое поле".