Лукашенко назначил министра информации Белоруссии

До назначения Перцов трудился на посту директора представительства МТРК "Мир" в Белоруссии. На этой должности он находился с 2010 года. Перед этим он работал директором дирекции вещания телеканала "РТР-Беларусь" ЗАО "Столичное телевидение" (с 2008 по 2010 год).