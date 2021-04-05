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Напавших на яхту и сломавших руль китов-убийц сняли на видео

Алевтина Жаркова
50 минут назад
Косатки атаковали яхту в Гибралтарском проливе. Морское судно Serena IV направлялось к Канарским островам, когда по пути следования, в районе мыса Спартель, подверглось нападению четырех китов-убийц. Снятое очевидцами инцидента видео опубликовало издание Daily Mail.
Члены команды пытались отбиться от огромных млекопитающих, а капитан стучал палкой по борту яхты и воде. Однако крупные морские обитатели не реагировали на действия людей. По всей вероятности, киты продолжили бы свою охоту, если бы кто-то из моряков не зажег сигнальную шашку. Только после этого, они решили оставить судно в покое. В итоге оно с поврежденным рулем все же смогло благополучно доплыть до испанского порта Тарифа.
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