Члены команды пытались отбиться от огромных млекопитающих, а капитан стучал палкой по борту яхты и воде. Однако крупные морские обитатели не реагировали на действия людей. По всей вероятности, киты продолжили бы свою охоту, если бы кто-то из моряков не зажег сигнальную шашку. Только после этого, они решили оставить судно в покое. В итоге оно с поврежденным рулем все же смогло благополучно доплыть до испанского порта Тарифа.