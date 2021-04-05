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Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат

Российская Газета
41 минуту назад
Работники харьковского завода транспортного машиностроения имени В. А. Малышева уже два месяца не получают зарплату, на предприятии простаивают цеха. Некогда один из крупнейших в СССР производителей бронетехники фактически доведен до банкротства.
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
Фото: Anatolii Stepanov/Zuma/Global Look PressAnatolii Stepanov/Zuma/Global Look Press
Как сообщается в программе "Факты" украинского телеканала ICTV, ежедневно с завода увольняются до 10 специалистов. Сотрудники винят во всем руководство предприятия, письмо с требованием о его отставке уже направлено в Укроборонпром.
Еще три-четыре года назад на заводе изготавливали различной продукции на 2 миллиарда гривен (по нынешнему курсу - примерно 5,5 миллиарда рублей), в 2019-м было уже вчетверо меньше.
В текущем году, как уже писала "РГ", государство заказало у предприятия пока только один танк "Оплот" - и то для участия в параде по случаю Дня независимости, который пройдет в августе.
Чтобы хоть как-то оставаться на плаву, завод должен выпускать хотя бы по одному танку в месяц, говорится в телесюжете. При этом по контракту стоимость заказанного "Оплота" составляет 3,5 миллиона долларов, но с учетом импортных комплектующих его реальная стоимость - 5 миллионов долларов. Будет ли в итоге такой танк полноценной боевой машиной - вопрос риторический.
Для сравнения: в послевоенное время максимальной производительности завод достиг в 1991 году, когда было выпущено 800 танков, большая часть из которых - Т-80УД. В основном они отправились на экспорт.
В мире,Укроборонпром,
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