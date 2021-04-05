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Россиянам назвали сроки открытия Европы

Алиса Селезнёва
1 час назад
При оптимистичном прогнозе Европа откроется для россиян осенью 2021 года, при пессимистичном — в начале 2022 года. Об этом заявила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
В АТОР назвали сроки открытия Европы для российских туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она подчеркнула, что не стоит надеяться на то, что европейские страны будут готовы принять туристов уже этим летом.
«Мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», - пояснила Майя Ломидзе.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров отметила, что отчасти открытие Европы привязано к вакцинации, однако Израиль, например, уже «почти весь провакцинировался», но пока туристов там не ждут.
«Греция — первая страна Евросоюза, готовая принимать российских туристов с 15 мая почти без ограничений. Документы на визу уже можно подавать. Но по этой визе ни в коем случае нельзя выезжать за пределы Греции, это грозит запретом на въезд в шенгенскую зону», - подчеркнула Ломидзе.
Как сообщал «Рамблер», ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что европейские страны накрывает третья волна пандемии коронавируса. По ее словам, где-то инфекция распространяется постепенно, где-то стремительными темпами.
Спинант подчеркнула, что сложившаяся ситуация говорит о необходимости ускорить вакцинацию населения. Заявление представителя Еврокомиссии прозвучало на фоне роста числа заболевших в Финляндии, Польше, Франции, Эстонии, Италии, Словакии, Чехии, Германии и других странах.
В мире,Общество,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Еврокомиссия,ЕС,газета "Известия",
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