В АТОР назвали сроки открытия Европы для российских туристов

Она подчеркнула, что не стоит надеяться на то, что европейские страны будут готовы принять туристов уже этим летом.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров отметила, что отчасти открытие Европы привязано к вакцинации, однако Израиль, например, уже «почти весь провакцинировался», но пока туристов там не ждут.
Спинант подчеркнула, что сложившаяся ситуация говорит о необходимости ускорить вакцинацию населения. Заявление представителя Еврокомиссии прозвучало на фоне роста числа заболевших в Финляндии, Польше, Франции, Эстонии, Италии, Словакии, Чехии, Германии и других странах.