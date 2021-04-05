Глава МИД Китая обвинил развитые страны в "вакцинном национализме"

"Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в 3-4 раза", - заявил глава китайского МИДа.
"В то же время это отчетливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу. Этот разрыв в вакцинации в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью", - резюмировал Ван.