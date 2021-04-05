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Глава МИД Китая обвинил развитые страны в "вакцинном национализме"

Газета.Ruиещё 6
4 часа назад
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики, член Государственного совета Ван И обвинил развитые страны в целенаправленной скупке большей части вакцин от коронавируса и создании общемирового дефицита, сообщает ТАСС.
Глава МИД Китая обвинил развитые страны в "вакцинном национализме"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в 3-4 раза", - заявил глава китайского МИДа.
По словам Ван, в мире появилось такое понятие как "вакцинный национализм".
"В то же время это отчетливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу. Этот разрыв в вакцинации в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью", - резюмировал Ван.
По его словам, Китай уже отправил свои препараты в 40 государств мира и оказал помощь в обеспечении вакцинами в 80 странах через три международные организации.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве в КНР более 100 млн доз вакцины "Спутник V".
В мире,Российский фонд прямых инвестиций,МИД,ИТАР-ТАСС,Китай,
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