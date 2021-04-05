Россиянок арестовали за обнаженные фото в Дубаях

Полиция Дубая
арестовала группу людей, которые появились в «непристойном» видео, распространенном онлайн. Об этом сообщается в твиттере
местной полиции.
Полицейские подчеркнули, что за такое нарушение грозит до шести месяцев ареста и штраф в пять тысяч дирхамов (почти 104 тысячи рублей).
«Полиция предостерегает от такого неприемлемого поведения, не соответствующего ценностям и этике общества ОАЭ», - подчеркивается в сообщении.
Портал ABC рассказал
, что причиной скандала стали видео и фотографии, на которых изображены более десятка обнаженных женщин, выстроившихся в линию на балконе.
Жильцы соседних зданий сняли женщин на видео и делились им в мессенджерах, так оно стало вирусным. Кроме того, организаторы фотосъемки опубликовали снимки в соцсетях.
По данным
Telegram-канала «Новости на каждый день», среди задержанных - пять гражданок Украины, три россиянки, гражданка Молдавии и две женщины из Белоруссии.
Портал «Русские эмираты» отмечает
, что фотосессию организовал владелец и руководитель крупной российской IT-компании.
Как писал «Рамблер», ранее в ОАЭ гражданина ЮАР и его украинскую невесту задержали за внебрачный секс, который считается незаконным в стране. На пару пожаловался в полицию врач, который диагностировал беременность у украинки.