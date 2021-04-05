Появилось видео обнажённой фотосессии на балконе небоскрёба в Дубае

Видео, на котором несколько девушек позируют голышом, набрало популярность в сети. Кадры публикует сайт «Life.ru»
На видеозаписи видно, что более десяти моделей позируют днём без одежды. Ролик возмутил арабских шейхов, так как в стране запрещены даже публичные поцелуи.
Группа людей, устроивших фотосессию, была арестована полицией.
Участницам грозит тюремное заключение или крупный штраф.
Такое неприемлемое поведение не соответствует ценностям и этике эмиратского общества», —заявляет полиции ОАЭ.
По словам правоохранителей, все материалы уже передали в прокуратуру
для дальнейших разбирательств.