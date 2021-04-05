Появилось видео обнажённой фотосессии на балконе небоскрёба в Дубае

Видео, на котором несколько девушек позируют голышом, набрало популярность в сети. Кадры публикует сайт «Life.ru»

На видеозаписи видно, что более десяти моделей позируют днём без одежды. Ролик возмутил арабских шейхов, так как в стране запрещены даже публичные поцелуи.