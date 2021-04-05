Прибытие в Ливию вакцины «Спутник V» попало на видео

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Ливию , говорится в заявлении министерства здравоохранения страны. Видео публикует telegram – канал «RT».

Более чем 100 тысяч доз препарата было доставлено в аэропорт Триполи.

По информации ливийского министерства здравоохранения вакцина будет храниться на принадлежащих ведомству складах.