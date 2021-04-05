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В Киеве вступили в силу более строгие ограничительные меры

ИА Regnumиещё 2
5 минут назад
Более строгие карантинные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции вступили в силу в украинской столице, городе Киеве. Об этом 5 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале.
В Киеве решили ужесточить карантин
Фото: ИА RegnumИА Regnum
Как пояснил глава Киева, такое решение было принято на фоне стремительного роста заболеваемости и сокращения свободных мест в больницах. «У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей», — пояснил Кличко.
В городе закрываются все детские сады, а школьники переводятся на дистанционную форму обучения. Право на проезд в общественном транспорте получат лишь работники предприятий и организаций критически значимых для инфраструктуры города. Всего в городе будет выдано около 400 тысяч спецпропусков для спасателей, врачей, работников коммунальных служб и правоохранительных органов и других важных сфер деятельности.
Продолжают действовать и ограничения, введённые ещё 20 марта. Все заведения общепита работают в городе только навынос, закрыты все магазины, кроме продуктовых, аптек, зоомагазинов и магазинов бытовой химии. Запрещены любые массовые мероприятия, а богослужения в храмах проходят при ограниченном числе прихожан.
Киев на сегодняшний день является лидером среди городов Украины по числу выявленных случаев заражения. Здесь с начала пандемии подтверждено 162,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 107 тыс. человек, умерли от осложнений более 3,5 тыс. пациентов. Инфекционные больницы города заполнены на 80%, у большинства больных тяжёлая форма заболевания.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального плана вакцинации от COVID-19.
В мире,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,МВД,ИА REGNUM,Киев,
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