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Число заражений коронавирусом в мире превысило 130 млн

News.ruиещё 1
33 минуты назад
За сутки число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось более чем на 510 тысяч. Таким образом, общее число заражений превысило показатель в 130,42 млн. Умерли более 10,1 тысячи пациентов, общее число жертв пандемии превысило 2,84 млн. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 130 млн
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
По информации ВОЗ, 4 апреля поступили данные о 180 422 190 случаях заражения COVID-19 и 2 842 135 умерших от коронавируса. Таким образом, число заболевших увеличилось на 510 365, число умерших — на 10 173.
При этом более 34% случаев заражения за сутки пришлось на Северную и Южную Америку. На втором месте идут страны Европы, третье место у Юго-Восточной Азии.
На сегодняшний день лидерами по числу заболевших коронавирусом являются США — 30 304 462. На втором месте Бразилия — 12 910 082, третье занимает Индия — 12 485 509.
Россия находится на пятом месте с показателем заражений 4 580 894.
Ранее NEWS.ru писал о том, что эпидемиолог рассказал о четвёртой волне коронавируса в США
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