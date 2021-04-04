Украина обвинила Россию в «монополизации» русского языка

Россия не имеет права монополизировать русский язык, Украине нужно заявить о существовании «украинского русского языка». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

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Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что на Украине есть украинский русский язык, — заявила Мендель в эфире телеканала «Дом».

По её мнению, тема языка на Украине часто приводит к политическим спекуляциям и вносит раскол в общество. При этом Мендель подчеркнула, что украинский язык в стране должен быть защищён.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все, кто поднимает тему языка, национальности и религии, провоцируют раскол в украинском обществе. Глава государства подчеркнул, что в целом тема языка в стране «не актуальна». По его мнению, государственный язык «полностью защищён».

16 января на Украине вступила в силу новая норма принятого в 2019 году закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». С этого дня все поставщики услуг обязаны обслуживать клиентов и предоставлять информацию об услугах и товарах исключительно на украинском, если только потребители не попросят использовать другой язык. Нарушителям этой нормы грозит штраф в размере до 6800 гривен (около $240).