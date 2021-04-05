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Путин позвонил заболевшему коронавирусом президенту Аргентины

Национальная Служба Новостейиещё 9
32 минуты назад
Президент Аргентины Альберто Фернандес рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что благодаря вакцине «Спутник V» заболевание COVID-19 проходит у него в легкой форме, сообщает РИА Новости.
Путин позвонил заболевшему COVID президенту Аргентины
Фото: ReutersReuters
В пресс-службе главы латиноамериканского государства рассказали, что лидеры двух стран пообщались по телефону. Узнав, что Фернандес заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье.
Ранее доктор Фернандеса Федерико Сааведра заявил, что глава государства сдал положительный тест на COVID-19, его состояние «в рамках нормы», сообщает RT.
Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» началась в Аргентине 29 декабря 2020 года. В первую партию вошли 300 тысяч доз препарата, которые предназначались медикам и работникам отделений интенсивной терапии.
В мире,Альберто Фернандес,Владимир Путин,РИА Новости,Аргентина,
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