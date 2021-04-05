Путин позвонил заболевшему COVID президенту Аргентины

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В пресс-службе главы латиноамериканского государства рассказали, что лидеры двух стран пообщались по телефону. Узнав, что Фернандес заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье.

Ранее доктор Фернандеса Федерико Сааведра заявил, что глава государства сдал положительный тест на COVID-19, его состояние «в рамках нормы», сообщает RT.