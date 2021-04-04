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Охотник за лох-несским чудовищем запечатлел на озере загадочные тени

News.ru
34 минуты назад
Один из охотников за мифическим лох-несским чудовищем опубликовал кадры, на которых видно большую тень, отбрасываемую на поверхность озера неким крупным подводным животным.
Охотник за Несси запечатлел на озере загадочные тени
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ещё в 2019 году заявил, что не верит утверждениям учёных о том, что лох-несского чудовища не существует. По его мнению, высокая концентрация ДНК угря в воде не может быть убедительным доказательством несуществования мифического животного.
О существовании чудовища с массивным туловищем и длинной шеей впервые упоминается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Несмотря на отсутствие доказательств, многочисленные очевидцы продолжают утверждать, что видели Несси.
Международная команда учёных, более года изучавшая образцы ДНК в озере Лох-Несс, не нашла доказательств его существования. Однако учёные выяснили, что там могут водиться гигантские угри до 1,8 метра в длину. Для исследований эксперты собрали 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине.
В мире,Борис Джонсон,Соединенное Королевство,
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