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Украинский генерал признал, что США не будут воевать за Киев в Донбассе

News.ru
42 минуты назад
Американская армия не станет участвовать в боевых действиях в Донбассе, заявил генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский. При этом, по его словам, помощь США в противостоянии России является для Киева критически важной.
Это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас, — заявил военный в эфире программы «Свобода слова».
По мнению Забродского, Украину сможет защитить только ВСУ, поэтому руководству страны нужно озаботиться в первую очередь вопросами обороноспособности собственной армии.
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала за последние годы настоящими щитом Европы, а вступление страны в НАТО сможет усилить сам Альянс. Он отметил, что ВСУ активно взаимодействует с НАТО по ключевым направлениям, а в 2021 году украинская армия примет участие в 12 многонациональных учениях за пределами страны и в девяти на её территории.
Как сообщал NEWS.ru, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что у России и НАТО нет направлений для сотрудничества, поэтому отношения будут становиться ещё более конфронтационным, чем отношения Москвы и Вашингтона.
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