Политик добавил, что цель Киева — добиться справедливости, привлечь к ответственности всех, кто причастен к катастрофе, а также — обеспечить компенсации «достойного уровня» для родственников погибших. Он также отметил, что следствие с украинской стороны продолжается и сообщил о недавнем общении с заместителем генерального прокурора Украины Гюндузом Мамедовым
, с которым были согласованы ряд шагов. Данные шаги могут быть дополнительно предприняты в зависимости от того, насколько иранская сторона будет сотрудничать с Украиной, отметил Енин. По словам дипломата, данные шаги будут иметь «далеко идущие последствия для иранской стороны»