Трамп призвал американцев бойкотировать "Кока-колу"

Перечисленные Трампом компании выступили с осуждением изменений в избирательном законодательства Джорджии, согласно которым ужесточаются требования для регистрации избирателей.

Среди новых правил указано требование предъявлять документ, удостоверяющий личность с фотографией, а также ограничение на заочное голосование.