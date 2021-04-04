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Трамп призвал американцев бойкотировать "Кока-колу" и бейсбол

Газета.Ruиещё 2
32 минуты назад
Дональд Трамп, 44-й президент США, призвал американцев бойкотировать компании, выступающие против нового избирательного закона в штате Джорджия, сообщает Fox News.
Трамп призвал американцев бойкотировать "Кока-колу"
Фото: ReutersReuters
«Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов дать отпор — у нас намного больше людей, чем у них. Бойкотируйте MLB, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не покупайте их продукцию, пока они не уступят», — заявил Трамп.
Перечисленные Трампом компании выступили с осуждением изменений в избирательном законодательства Джорджии, согласно которым ужесточаются требования для регистрации избирателей.
Среди новых правил указано требование предъявлять документ, удостоверяющий личность с фотографией, а также ограничение на заочное голосование.
Президент США Джо Байден сравнил новый закон Джорджии с «законами Джима Кроу». Эти законы устанавливали расовую сегрегацию в южных штатах.
Ранее Трамп посвятил пасхальное обращение фальсификации на выборах.
В мире,Джим Кроу,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Delta Air Lines,Coca-Cola,Cisco,Fox News,Соединенные Штаты,
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