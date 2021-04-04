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В Бразилии к борьбе с COVID-19 планируют привлечь ветеринаров

Газета.Ru
41 минуту назад
В Бразилии к расширению программы вакцинации населения от коронавируса собираются привлечь ветеринарные клиники и производителей вакцин для животных, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
В Бразилии к борьбе с COVID-19 планируют привлечь ветеринаров
Фото: Газета.RuГазета.Ru
По заявлению главы бразильского минздрава Марсело Кейрога, исследовательские институты страны уже почти готовы предоставить собственную вакцину от коронавируса. Однако в нынешних условиях ее будет не хватать для покрытия нужд вакцинации самой большой латиноамериканской страны.
Поэтому к производству и распространению новой вакцины планируется подключить ветеринарные клиники и производителей.
"Это делается не только для снабжения внутреннего рынка и увеличения наших мощностей, но и для того, чтобы Бразилия, как лидер в Латинской Америке, могла предложить свои вакцины другим странам", - заявил Кейрога, который является четвертым по счету министром здравоохранения, назначенным на эту должность с начала пандемии.
За прошедшие сутки, 3 апреля, в Бразилии зафиксировано 43515 новых случаев заражения и 1987 смертей. Всего за время пандемии коронавирусом заразились почти 13 миллионов бразильцев. Ранее в Бразилии нашли новую разновидность COVID-19.
В мире,Минздрав РФ,Reuters,Бразилия,
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