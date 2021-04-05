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У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

News.ruиещё 5
21 минуту назад
В воскресенье, 4 апреля, у тихоокеанского побережья Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.
У берегов Мексики произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находился в 132 километрах на юго-запад от города Наволато, чьё население насчитывает порядка 29 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побeрежья Индонезии. Об этом писал NEWS.ru.
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