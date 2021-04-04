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У берегов Мексики произошло землетрясение

Праймиещё 3
36 минут назад
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у берегов Мексики, сообщает Геологическая служба США.
У берегов Мексики произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 99 километрах юго-западнее города Ла-Ривьера, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение зафиксировано в 18:43 по времени UTC (21:43 мск).
Об угрозе цунами не сообщалось.
В мире,Происшествия,Землетрясение,Мексика,Соединенные Штаты,
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