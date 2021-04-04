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Число заражений коронавирусом в мире превысило 130 миллионов

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
За сутки число заражений коронавирусом в мире увеличилось на 510 тысяч, превысив таким образом 130 миллионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.
130 миллионов заражений COVID-19 зафиксировали в мире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Число летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось на 10,1 тысячи, до 2,84 миллиона. Больше 34% новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (177 098), на втором месте — Европа (169 858), на третьем — Юго-Восточная Азия (103 810).
На первом месте по распространению коронавируса находятся США, там с начала пандемии заразились 30 304 462 человека. Далее следуют Бразилия (12 910 082), Индия (12 485 509), Франция (4 665 709), Россия (4 580 894) и Великобритания (4 357 095).
Ранее эпидемиолог сообщил, что в США началась четвертая волна коронавируса. Он также подчеркнул, что «в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии». В то же время эпидемиолог считает хорошей новостью, что существующие вакцины от коронавируса эффективны против британского штамма.
В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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