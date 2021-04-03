Чешские власти планируют смягчить ограничения против ковид

Он добавил, что речь идёт об отмене комендантского часа, который действует в стране с 21:00 до 05:00, а также об ограничениях на передвижение граждан между административными районами без неотложных причин. Кроме того, с 12 апреля в школы постепенно будут возвращаться учащиеся школ и колледжей, студенты вузов возобновят очные занятия.