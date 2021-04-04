Стрелков назвал условие своего возвращения в Донбасс

На сегодняшний день, отметил Стрелков, он не видит возможности своего возвращения в Донбасс. «Я не вижу возможности оказаться там и быть там чем-то полезным. На данный момент. Если такая возможность появится, будем думать», — подчеркнул он.

Игорь Стрелков с 52 бойцами в ночь с 11 на 12 апреля 2014 года пересек государственную границу Украины в районе Донецкой области. В этот же день его группа захватила административные здания в Славянске, объявив о переходе города под власть ДНР. 16 мая 2014 года Стрелков был назначен министром обороны ДНР, но уже 14 августа покинул свой пост, после чего вернулся в Россию.