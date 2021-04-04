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Стрелков назвал условие своего возвращения в Донбасс

Ura.Ruиещё 1
2 часа назад
Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков может вернуться в Донбасс, если оттуда ему поступит соответствующее предложение. Об этом он рассказал в разговоре с URA.RU.
«Если бы мне поступило подобное предложение [вернуться в Донбасс], я бы его, как минимум рассмотрел, то есть не отверг бы с порога, а подумал бы», — заявил Стрелков. При этом собеседник агентства выразил сомнение, что он может быть нужен в Донбассе в качестве рядового бойца. Также он не уверен, что нужен там в каком-то другом качестве.
На сегодняшний день, отметил Стрелков, он не видит возможности своего возвращения в Донбасс. «Я не вижу возможности оказаться там и быть там чем-то полезным. На данный момент. Если такая возможность появится, будем думать», — подчеркнул он.
Игорь Стрелков с 52 бойцами в ночь с 11 на 12 апреля 2014 года пересек государственную границу Украины в районе Донецкой области. В этот же день его группа захватила административные здания в Славянске, объявив о переходе города под власть ДНР. 16 мая 2014 года Стрелков был назначен министром обороны ДНР, но уже 14 августа покинул свой пост, после чего вернулся в Россию.
В мире,Видео,Игорь Стрелков,РИА Ura.ru,
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