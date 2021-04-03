Он подчеркнул, что Украина в отношениях с Россией не видит главного. По его словам, на самом деле врагом страны является не наше государство, а Киев, который завёл Украину в пучину смуты и хаоса. Что касается высказываний Арестовича, который предполагал войну с РФ, то ему, как заметил сенатор, следует «поубавить пыл».