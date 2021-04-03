Он подчеркнул, что Украина в отношениях с Россией не видит главного. По его словам, на самом деле врагом страны является не наше государство, а Киев, который завёл Украину в пучину смуты и хаоса. Что касается высказываний Арестовича, который предполагал войну с РФ, то ему, как заметил сенатор, следует «поубавить пыл».
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Руслан Бальбек
оценил высказывания о том, что Киев в совместных учениях с НАТО Defender Europe 2021 намерен отработать сценарий «войны с Россией». Он отметил, что гражданам страны представляют происходящее так, будто бы ради только одной Украины Альянс затеял масштабные военные учения. Бальбек выразил уверенность, что Киев пытается создать видимость того, что НАТО «готовится дать бой России по всем фронтам».