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Семь человек в Британии скончались от тромбов после вакцины AstraZeneca

Газета.Ru
29 минут назад
Семь человек скончались в Великобритании из-за образования тромбов после вакцинации препаратом англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила газета (MHRA) со ссылкой на данные британского медицинского регулятора MHRA.
Семь человек в Британии скончались после вакцины AstraZeneca
Фото: EPAEPA
"Из 30 случаев в нашем заявлении семь [человек], к сожалению, скончались", - говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что подобных случаев у получавших вакцину BioNTech/Pfizer зафиксировано не было. Ранее сообщалось, что в Британии выявили 30 случаев тромбозов после применения вакцины AstraZeneca.
Уточнялось, что в королевстве по состоянию на 24 марта было введено 18,1 млн доз препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca. До этого немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca.
30 марта на сайте европейского медицинского агентства EMA сообщили, что вакцину англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria.
В мире,Pfizer,Соединенное Королевство,
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