Семь человек в Британии скончались после вакцины AstraZeneca

Уточнялось, что в королевстве по состоянию на 24 марта было введено 18,1 млн доз препарата от коронавирусной инфекции AstraZeneca. До этого немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca.