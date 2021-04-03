Американцы высмеяли готовность Байдена поддержать Украину

«Я уверен, что он в курсе событий по Украине. Если нет, он всегда может спросить своего сына», — написал пользователь billiwilliams.
«Он должен отправить сына в украинскую армию. Я уверен, что для этого есть много связей», — иронизирует на ту же тему garshin с юга Хантингтона.
«Обещает поддержку миллионам нелегальных мигрантов и перекладывает ее на американского налогоплательщика», — привел в пример комментатор с ником Chris UK_Canada_USA ситуацию в Штатах. «Это все, что у тебя есть? Неудачник», — согласен с ним американский пользователь harry feld.
«Может быть, снова оскорбить Путина, Джо. Это покажет ему » — открыто смеется над заявлением американского президента Billy Brick.