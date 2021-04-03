Американцы высмеяли готовность Байдена поддержать Украину

В сообщении он, очевидно, намекает на неспособность президента США четко видеть ситуацию и привычку полагаться на ближайших родственников в вопросах политики.

Ранее сообщалось, что в 2014 году сын президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Holdings — частной газодобывающей группы Украины.

«Служба поддержки? Что именно собирается делать этот идиот? Он не может даже подняться по лестнице, чтобы все не затаили дыхание», — John Thomas Dulaien напомнил недавний казус с двойным падением президента США на трапе самолета.