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Американцы высмеяли готовность Байдена поддержать Украину. «Не может даже подняться по лестнице»

Ura.Ru
27 минут назад
После выхода статьи о готовности властей США поддержать Украину в случае вооруженного конфликта с Россией британское издание Daily Mail, где она была опубликована, получило широкий отклик от читателей из Америки. Комментаторы написали множество различных сообщений, по большей части, посмеявшись над позицией США и, в частности, президента страны Джо Байдена.
Американцы высмеяли готовность Байдена поддержать Украину
Фото: ReutersReuters
Днем ранее Байден пообещал поддержать Украину в войне на Донбассе. О своей готовности он сообщил лидеру Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. Страны также договорились о дальнейшем сотрудничестве.
«Я уверен, что он в курсе событий по Украине. Если нет, он всегда может спросить своего сына», — написал пользователь billiwilliams.
В сообщении он, очевидно, намекает на неспособность президента США четко видеть ситуацию и привычку полагаться на ближайших родственников в вопросах политики.
«Он должен отправить сына в украинскую армию. Я уверен, что для этого есть много связей», — иронизирует на ту же тему garshin с юга Хантингтона.
Ранее сообщалось, что в 2014 году сын президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Holdings — частной газодобывающей группы Украины.
«Обещает поддержку миллионам нелегальных мигрантов и перекладывает ее на американского налогоплательщика», — привел в пример комментатор с ником Chris UK_Canada_USA ситуацию в Штатах. «Это все, что у тебя есть? Неудачник», — согласен с ним американский пользователь harry feld.
«Служба поддержки? Что именно собирается делать этот идиот? Он не может даже подняться по лестнице, чтобы все не затаили дыхание», — John Thomas Dulaien напомнил недавний казус с двойным падением президента США на трапе самолета.
В Белом доме прокомментировали это событие сильным ветром на аэродроме, напоминает RT.
«Может быть, снова оскорбить Путина, Джо. Это покажет ему » — открыто смеется над заявлением американского президента Billy Brick.
В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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