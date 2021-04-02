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США сняли санкции с Международного уголовного суда

Газета.Ru
1 час назад
Президент США Джо Байден аннулировал президентский указ 44-го американского президента Дональда Трампа о введении односторонних санкций и визовых ограничений в отношении Международного уголовного суда (МУС), сообщает ТАСС со ссылкой на Госсекретаря США Энтони Блинкена.
США сняли санкции с Международного уголовного суда
Фото: Peter Dejong/APPeter Dejong/AP
В 2018 году США ввели односторонние санкции и визовые ограничения против МУС, в связи с попытками суда привлечь США к ответственности за военные преступления в Афганистане с 2002 года. США, как и Россия, не признают юрисдикции МУС, созданного в 1998 году.
Согласно указу Трампа, у лиц, причастных к судебным процессам МУС в отношении американских служащих, заблокируют находящиеся в юрисдикции США активы. Также членам семей обвиняемых будут отказывать в посещении США.
Ранее Джо Байден заявил о возобновлении участия США в переговорах по иранской ядерной сделке, из которой США вывел его предшественник Дональд Трамп.
В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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