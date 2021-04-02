В Киеве признались в совместной с НАТО подготовке к войне за Крым

Ранее сообщалось, что новая военная стратегия Киева на случай войны с Россией основана
на алгоритме, согласно которому конфликт между странами начинается с ответа на агрессию или угрозу военной безопасности Украины. По сведениям издания «Страна.ua», в новой стратегии прямо не говорится, что противник должен нарушить госграницу. Согласно ей, задействование армии и спецподразделений санкционируется, если есть «спровоцированный и поддержанный извне вооруженный конфликт в пределах территории Украины».