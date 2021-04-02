Пока вы не уснули: Киев дал совет состоящим в НАТО соседям Украины

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В России подорожали авиаперелеты

Стоимость авиабилетов в ряд городов России с вылетом в апреле-июне выросла на 15–120% в сравнении с 2019 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

Кремль назвал весьма пугающей ситуацию в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является "весьма пугающей", отмечаются множественные провокации со стороны Вооруженных сил Украины.

Песков оценил заявление Азербайджана об обломках «Искандеров»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения азербайджанской стороны об обнаружении на территории Нагорного Карабаха обломков ракетных комплексов «Искандер».

Киев призвал НАТО повысить боеготовность у своих границ

Странам НАТО следует повысить уровень боевой готовности войск на границе с Украиной. Об этом, как сообщает пресс-служба президента Украины, заявил заместитель руководителя офиса главы государства Роман Машовец

Меркель посоветовали купить «Спутник V» напрямую у России

Канцлеру Германии Ангеле Меркель следует действовать вместе с Европой, чтобы сотрудничество по российской вакцине от коронавирусу «Спутник V» не обернулось провалом, но ни в коем случае не соглашаться на европейский «коллективный заказ».

Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США

J. Scott Applewhite, File/AP

Украина обвинила Россию в разрушении электроэнергетики

Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады , председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец

1 млн убедили сбросить с балкона пенсионерку в Москве

Мошенники в Москве убедили 79-летнюю пенсионерку сбросить им с балкона пакет с 1 млн рублей и скрылись с деньгами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Появилось видео столкновения самолетов в Сургуте

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Столкновение двух пассажирских самолетов российских авиакомпаний в аэропорту Сургута попало на видео. Ролик предоставили в Уральском следственном управлении на транспорте СК.

Пригожин призвал россиян не ездить в Грузию