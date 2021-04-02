В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Пока вы не уснули: Киев дал совет состоящим в НАТО соседям Украины

Елена Прошина
2 часа назад
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

В России подорожали авиаперелеты

Стоимость авиабилетов в ряд городов России с вылетом в апреле-июне выросла на 15–120% в сравнении с 2019 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

Кремль назвал весьма пугающей ситуацию в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе является "весьма пугающей", отмечаются множественные провокации со стороны Вооруженных сил Украины.

Песков оценил заявление Азербайджана об обломках «Искандеров»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения азербайджанской стороны об обнаружении на территории Нагорного Карабаха обломков ракетных комплексов «Искандер».

Киев призвал НАТО повысить боеготовность у своих границ

Странам НАТО следует повысить уровень боевой готовности войск на границе с Украиной. Об этом, как сообщает пресс-служба президента Украины, заявил заместитель руководителя офиса главы государства Роман Машовец.

Меркель посоветовали купить «Спутник V» напрямую у России

Канцлеру Германии Ангеле Меркель следует действовать вместе с Европой, чтобы сотрудничество по российской вакцине от коронавирусу «Спутник V» не обернулось провалом, но ни в коем случае не соглашаться на европейский «коллективный заказ».

Госдеп обвинил Россию в ухудшении отношений с США

J. Scott Applewhite, File/AP
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о конфронтации между Москвой и Вашингтоном, которая "достигла дна".

Украина обвинила Россию в разрушении электроэнергетики

Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

1 млн убедили сбросить с балкона пенсионерку в Москве

Мошенники в Москве убедили 79-летнюю пенсионерку сбросить им с балкона пакет с 1 млн рублей и скрылись с деньгами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Появилось видео столкновения самолетов в Сургуте

скриншот
Столкновение двух пассажирских самолетов российских авиакомпаний в аэропорту Сургута попало на видео. Ролик предоставили в Уральском следственном управлении на транспорте СК.

Пригожин призвал россиян не ездить в Грузию

Россиянам стоит временно перестать бывать в Грузии после инцидента с журналистом Владимиром Познером. Об этом продюсер Иосиф Пригожин заявил радиостанции «Говорит Москва».
В мире,Роман Машовец,Михаил Волынец,Нед Прайс,Владимир Познер,Иосиф Пригожин,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Верховная Рада,НАТО,МИД,Госдеп США,Радиостанция "Говорит Москва",газета "Известия",РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Киев,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители