СБУ заявила о задержании взорвавшего мост террориста

Служба безопасности Украины ( СБУ ) заявила, что задержала в Днепропетровской области террориста, взорвавшего мост. Об этом сообщает «Страна.ua».

Фото: пресс-служба СБУ пресс-служба СБУ

По предварительным данным, в 2014 году он присоединился к вооруженным формированиям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и воевал против украинских войск.

Задержанный участвовал в совершении тяжких преступлений против населения, в том числе похищал людей и требовал выкуп, как утверждает СБУ. Он также командовал бойцами, подорвавшими мост через реку Северский Донец.