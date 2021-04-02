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СБУ заявила о задержании взорвавшего мост террориста

Lenta.ru
7 часов назад
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержала в Днепропетровской области террориста, взорвавшего мост. Об этом сообщает «Страна.ua».
СБУ заявила о задержании взорвавшего мост террориста
Фото: пресс-служба СБУпресс-служба СБУ
По предварительным данным, в 2014 году он присоединился к вооруженным формированиям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и воевал против украинских войск.
Задержанный участвовал в совершении тяжких преступлений против населения, в том числе похищал людей и требовал выкуп, как утверждает СБУ. Он также командовал бойцами, подорвавшими мост через реку Северский Донец.
Подозреваемый приехал на подконтрольную Киеву территорию из-за конфликта с руководителями ЛНР, заявили в спецслужбе. Теперь его подозревают в создании террористической группы, диверсии и посягательстве на территориальную целостность Украины.
В мире,СБУ,
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