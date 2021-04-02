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Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе

Lenta.ru
7 часов назад
Министерство обороны Украины полагает, что Россия наращивает военное присутствие и повышает боеготовность своей армии для эскалации конфликта в Донбассе. Сообщение об этом появилось на сайте пресс-службы ведомства.
Как утверждают военные, Москва в последние дни активизировала тренировки подразделений Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также сосредоточила на границе регулярные армейские части.
«Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня», — заявили в министерстве.
Кроме того, командование обвинило Москву в наращивании «пропагандистских усилий» для убеждения мирового сообщества в «оправданности возможного применения ВС РФ против Украины», а также пообещало дать «соразмерный ответ» в случае обострения ситуации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии разграничения в Донбассе пугающей и напомнил об опасности силового сценария из-за украинских провокаций.
«Действительность на линии соприкосновения в Донбассе пугающая, провокации украинских военных не одиночные, а множественные», — сказал он.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть мятежные регионы силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.
В мире,Дмитрий Песков,Москва,Россия,Украина,
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