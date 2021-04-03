Украинских таможенников массово отстранили от службы

Ранее президент страны Владимир Зеленский
, ссылаясь на решение СНБО, сообщил
, что введены персональные санкции против "топ-10 украинской контрабанды". Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться и попавшие под санкции десять контрабандистов "не будут последними". При этом он не назвал их имена. Зеленский сказал также, что отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов и готовятся законодательные изменения для криминализации недостоверного таможенного декларирования.